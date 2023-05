La place du Lux un jeudi soir : "Il y a un mélange d’amusement et de réseautage, ça cultive une forme d’entre-soi "

Ces soirs-là, les tablées sont impressionnantes et les terrasses couvertes sont remplies de jeunes polyglottes, dont certains sont des stagiaires, des lobbyistes, des députés ou des attachés parlementaires. Ils viennent du monde entier et se retrouvent pour partager un moment de détente avant de retourner dans leur pays respectif pour le week-end.

Selon une employée d’un des bars de la place, "ça prend vie le jeudi, les autres jours c’est assez calme". Au fil de la soirée, les lumières s’éteignent, le son monte en intensité et les gens dansent sur les tables. L’ambiance devient de plus en plus électrique et les échanges se multiplient. "Une ambiance entre réseautage et amusement", explique un client du bar.

Le jeudi soir, le quartier européen se transforme en un lieu de lâcher-prise qui contraste avec la rigueur de la journée. Bien que la vie y soit souvent artificielle, la fièvre qui s’empare de la place du Luxembourg lors de ces soirées est intense.

► Écoutez également le dernier épisode de la série Le Quartier Européen : la bulle de verre et de béton, de Tom Denis et Arnaud Verniers, sur Auvio.