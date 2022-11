La place du Châtelain va être réaménagée

Du coté des commerçants et de l’HORECA qui entourent la place, le projet divise. Le besoin de réaménager la place fait très peu débat. "Des endroits pour les enfants, de la verdure, ça va être beaucoup plus convivial", se réjouit un barman. Mais la disparition des places de parking inquiète la majorité des professionnels que nous avons rencontrés. "On craint qu’il devienne un peu trop compliqué de se garer pour nos clients", dit-on du côté de l’épicerie italienne installée sur la place, "Et puis après, qu’elles seront les conséquences pour la circulation autour de la place ?", s’interroge Nolwenn l’épouse du patron.

Si la décision concernant la suppression des places de parking est définitive, l’échevin souligne que le futur plan de mobilité reste à définir dans un second temps. "C’est un projet d’aménagement et non pas de mobilité. Cela signifie que l’on va créer un terre-plein, le plus plat possible autour de la place et tout sera possible : On pourra mettre un double sens giratoire tout autour de la place du Chatelain, comme on pourra en faire un piétonnier complet, ce sont les deux extrêmes, tout est possible." Une commission de concertation aura la charge de trancher ces questions, mais dans un second temps, puisque cela n’impacte pas directement les travaux d’aménagements.