La PJ fédérale en "situation catastrophique" : le monde judiciaire alerte les parlementaires

Des représentants du ministère public et de la police judiciaire fédérale se sont exprimés à tour de rôle mercredi devant les commissions de l’Intérieur et de la Justice de la Chambre pour tirer la sonnette d’alarme devant l’état de la "PJF" et son manque de moyens.

Au total, cette branche de la police fédérale doit retrouver 1000 équivalents temps plein supplémentaires si elle veut être en mesure de mener ses missions, selon son directeur, Eric Snoeck. Le collège des procureurs généraux, par la voix de Patrick Vandenbruwaene, a appelé à un "plan Marshall".

Le mois dernier, le collège des procureurs généraux avait demandé à être entendu au parlement au vu de la situation "catastrophique" de la PJF. Pas moins de sept acteurs judiciaires et policiers issus des parquets locaux, généraux et fédéral étaient présents pour répéter ce constat et longuement l’étayer.