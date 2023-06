La pizza faite maison cuite avec un four extérieur : tendance en plein boom

Les ventes de four à pizza ont largement augmenté cette année dans les jardineries ou les magasins spécialisés. Une véritable mode pour réaliser une pizza "comme au restaurant" voire encore mieux. Des amateurs n’hésitent pas à investir et consacrer (parfois) beaucoup de temps pour préparer des pâtes dignes de Naples.

Jérôme Robat est tombé dedans voici un an et demi. Un reportage à la télévision, les réseaux sociaux qui pullulent de groupes amateurs : "Je me suis lancé et ça a pris du temps. Au début les ingrédients se retrouvaient dans le four mais la pâte restait collée à la pelle à pizza mais aujourd’hui ça va ! Je fais de bonnes pizzas type moderne napolitaine". On est loin, très loin de la pizza surgelée. Car l’élément essentiel, c’est déjà de parvenir à réaliser une pâte digne de ce nom, bien aérée et qui lève bien lors de la cuisson. Et ça, ça prend doublement du temps : "Trouver le protocole, changer de type de farine, s’adapter… Ça a été un long chemin. Je ne dis pas que j’en faisais tous les jours mais quand même… Là j’ai trouvé un protocole qui me convient mais il prend 48 heures du début à la cuisson". Et pour obtenir un résultat presque parfait, il faut un four. Jérémy a investi dans un petit four extérieur où il peut mettre une pizza à la fois. Un four au feu de bois. Et puis la passion aidant, c’est désormais dans un four électrique dont les conditions sont davantage contrôlables qu’il réussit à obtenir un excellent résultat.