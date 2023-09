La pizza croque en fraîcheur de Julien Lapraille : une explosion de saveurs estivales

Préchauffez le four et cuisez la pâte à pizza : Préchauffez votre four à 180 degrés. Étalez la boule de pâte à pizza entre deux feuilles de papier cuisson, puis placez-la entre deux plaques de four pour la cuire. Avant de la mettre au four, assurez-vous d'avoir huilé et salé la pâte pour qu'elle soit légèrement craquante. Cuisez la pâte ainsi préparée pendant environ 14 minutes. L'objectif est d'obtenir une base croustillante pour votre croque pizza.