La pizza à 4 euros, "une brique de pâte avec une flaque de tomate": Flavio Briatore scandalise les Napolitains

Scandale à Naples, évidemment. L’Association des pizzaïolos napolitains parle d’"une trahison de l’héritage de la pizza".

Et Maxime Paquay d’analyser la situation un peu plus en détail. "C’est d’abord aussi et surtout une lutte pour la légitimité qui se passe ici. D’un côté, les localistes, artisans napolitains et de l’autre un milliardaire qui vend ses pizzas bien cher à Riyad". Et de se poser la question :"Qu’est-ce qui est le plus légitime ? Une pizza populaire à 4 €, protégée, légitimée par l’UNESCO. Ou une pizza de luxe vendue à Monaco ?"