La piste d’athlétisme de Nivelles sera rénovée dans le cadre de "Wallonie Ambitions Or"

Les ministres régionaux Valérie De Bue et Adrien Dolimont se sont rendus vendredi à Nivelles, pour visiter plusieurs infrastructures sportives, notamment la piste d’athlétisme du Club d’athlétisme du Brabant wallon (CABW). Celle-ci sera rénovée, passant de six à huit couloirs, dans le cadre du projet "Wallonie Ambitions Or". En compagnie des autorités locales, les deux ministres se sont également rendus dans les installations de Maniak, une salle d’escalade privée qui prépare également un projet à soumettre à la Région dans le cadre de Wallonie Ambitions Or. Ce plan vise à mettre les sportifs dans des conditions optimales pour les compétitions internationales, mais veut aussi œuvrer à faire de la Wallonie une région d’accueil pour les délégations olympiques qui participeront aux JO de Paris en 2024.