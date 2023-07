"La piscine" : le film qui révéla Jane Birkin aux côtés de Maurice Ronnet, Alain Delon et Romy Schneider

Entre août et octobre 1968, Romy Schneider, Alain Delon, Maurice Renet et Jane Birkin tournent sur les hauteurs de Saint-Tropez un film qui va devenir culte, La Piscine. Réalisé par Jacques Deray et coécrit par Jean-Claude Carrière, ce film sorti en 1969 a marqué les esprits. Les quatre protagonistes en maillot de bain sous le soleil du Var, au bord d’une eau turquoise nous emmènent dans l’histoire d’un carré amoureux. Un film culte que La Trois vous propose ce mercredi 19 juillet en hommage à Jane Birkin décédée ce 16 juillet.

La Piscine c’est l’histoire de Jean-Paul (Alain Delon) et Marianne (Romy Scheider), un couple qui profite de l’été sur les hauteurs de Saint-Tropez. Harry (Maurice Ronet), le meilleur ami de Jean-Paul est de passage dans la région avec sa fille Pénélope (Jane Birkin) et s’invite chez le couple. Harry est également l’ancien amant de Marianne, son arrivée n’amuse pas Jean-Paul. Lors d’une soirée entre ami, Harry se rapproche de Marianne, Jean-Paul réagit et flirt avec Pénélope, la fille de son rival. La douceur des journées varoises laisse place à de nombreuses tensions dans le carré amoureux.

Un tournage sur fond de jalousie

Sorti en 1969, le tournage a eu lieu en 1968, quelques semaines après le tournage de Slogan. À l’époque Jane Birkin a 22ans et elle vient de rencontrer Serge Gainsbourg dont elle est amoureuse. Gainsbourg aussi est sous le charme de la jeune Jane et voit d’un très mauvais œil le rapprochement qui va avoir lieu entre les personnages d’Alain Delon et Jane Birkin. Il décide donc d’accompagner l’actrice sur le tournage pour empêcher que la fiction ne devienne réalité. Cette situation amusera beaucoup Delon qui attisera la jalousie du chanteur en emmenant la jeune Jane en voiture entre les différents lieux de tournages et en surjouant certaines scènes.

Un film intemporel dans lequel on découvre un quatuor sulfureux plongé dans une intrigue, à la fois trouble et limpide comme l’eau de la piscine. Dans ce film culte, tourné en français et en anglais la comédienne, Jane Birkin, joue un rôle majeur malgré son jeune âge, elle se retrouve au centre des discordes dans le quatuor. Pourtant, plus tard, elle va confier trouver sa prestation "Très mauvaise […] Je me trouve nouille et stupide".