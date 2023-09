La piscine de Wavre, maintes fois promise, jamais construite, mais un nouveau projet se profile

Certains pensaient l’idée abandonnée, il n’en est rien : la ville de Wavre a toujours l’intention de se doter d’une piscine. Mais pour limiter l’impact d’un tel projet sur les finances communales, elle veut désormais s’associer à un partenaire privé pour la construction et l’exploitation.

Le projet très ambitieux présenté en 2018 n’est donc plus à l’ordre du jour. Wavre n’a plus les moyens de s’offrir un tel outil (dont la facture à l’époque avoisinait les quinze millions d’euros) et surtout de le faire fonctionner. Ce qui est envisagé aujourd’hui, c’est un bassin de taille plus modeste, 18 mètres de long sur 8,5 mètres de large, une infrastructure sobre et sans chichi.

"Nous avons recalibré nos ambitions et nous sommes tombés d’accord sur une piscine qui ne sera pas une pataugeoire mais une vraie belle piscine, explique Anne Masson, bourgmestre de Wavre. Elle sera destinée principalement à l’apprentissage. Il est important que les enfants puissent apprendre à nager. Dans certaines tranches horaires, peut-être moins flexibles qu’une grande piscine, les Wavriens pourront venir nager. Et les vrais nageurs qui veulent faire des longueurs pourront se rendre au bassin olympique situé à Louvain-la-Neuve, à six kilomètres de Wavre."