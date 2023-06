La piscine de Virton rouvrira le 19 juin prochain

Depuis le 01/06, Equalia a officiellement quitté la gestion de la piscine de Virton au profit de la société Récréa. Durant plusieurs jours, les employés seront formés par cette nouvelle entreprise française. "Récréa souhaite inculquer aux personnelles ses méthodes de travail pour pouvoir rouvrir la piscine le 19 juin. C’est une équipe dynamique qui m’a laissé une bonne impression", explique Alain Claudot, l’échevin en charge de la piscine de Virton.

900.000 euros par an

De nombreux changements sont d’ores et déjà à prévoir, notamment au niveau des horaires et des tarifs. "L’intervention communale sera de 900.000 euros par an. C’est 5% du budget annuel communal, nous ne pouvons pas nous permettre plus étant donné notre situation financière. Il y aura très certainement une augmentation du prix d’entrée, mais celui-ci ne dépassera pas les 10 euros pour une période de 10 ans", assure Alain Claudot. Les horaires devraient aussi évoluer avec une possibilité d’ouverture le dimanche durant les vacances scolaires. Pour une ouverture durable le 7e jour de la semaine, un changement de commission paritaire est nécessaire. "On doit passer d’une CP sportive à une CP touristique. Et pour cela, l’installation d’un toboggan pourrait le permettre. Nous avons la volonté d’installer ce toboggan", confirme l’échevin.

Piscine cherche directeur

Après 4 ans, Equalia a donc quitté Virton au profit de Récréa. Des années avec des hauts et des bas. Récréa devra également chercher un nouveau directeur puisque Christophe Lecomte a démissionné le 31 mai dernier. "Nous sommes globalement satisfaits de notre collaboration avec Equalia", commente l’échevin qui précise toutefois : "Equalia s’est rendu compte sur la fin qu’un directeur opérationnel sur place était nécessaire. On a vu du changement avec l’arrivée de Christophe Lecomte à mi-temps. Dans le nouveau cahier des charges, nous avons demandé un directeur opérationnel à temps plein", conclut-il.