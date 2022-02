La piscine de Verviers est en fin de démolition

Assez ambitieux, et notamment du côté de l’accès aux personnes à mobilité réduite : " Une accessibilité PMR qui va être considérablement renforcée, avec même un ascenseur qui mènera à la piscine. On aura aussi une accessibilité PMR renforcée aussi sur le petit bassin. Et puis on va rénover les tribunes, on va avoir une cafétéria, on va refaire une salle de sport polyvalente. On va vraiment faire entrer la piscine de Verviers dans le XXIe siècle ", détaille-t-il.