La piscine de Saint-Servais fermée pour 5 jours minimum

Il n’y a actuellement plus qu’une seule piscine accessible sur le territoire de la commune de Namur. La piscine de Saint-Servais est en effet momentanément fermée pour cause de problème technique. Seul Jambes est donc encore accessible aux baigneurs. La ville de Namur vient de l’annoncer par communiqué. Pas plus de précisions sur les problèmes que rencontre actuellement le bassin et qui nécessite sa fermeture. Sur le site de la piscine, on peut lire que la fermeture de la piscine ne date pas d’aujourd’hui puisque les autorités communales annonçaient déjà une probable réouverture ce mardi 22/11.

La ville espère désormais une réouverture du bassin ce samedi 26 novembre en matinée. Elle confirmera la date dès que possible.

Ce n’est pas la première fois que la piscine de Saint-Servais ferme ses portes. En mars dernier, elle avait déjà dû fermer ses portes quelques jours pour un problème technique.