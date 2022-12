La piscine de Saint-Hubert fermée durant dix semaines

Dès vendredi soir, la piscine de Saint-Hubert sera fermée, et ce durant un peu plus de deux mois en raison de l'augmentation des prix de l'énergie. Une fermeture pour réduire le déficit budgétaire du centre sportif.

"On a mis beaucoup de temps à peser le pour et le contre", explique Céline Nicolas, échevine et présidente du centre sportif de Saint-Hubert, à nos confrères de TV Lux. "On sait que les deux mois d'hiver, janvier et février, sont très énergivores au niveau de la piscine. C'est pour ça que nous faisons cette pause de deux mois".

Cette pause, qui durera jusqu'au 3 mars, a pour objectif de trouver des solutions en vue d'une facture allégée. "Faut savoir qu'on a déjà des panneaux photovoltaïques sur le hall. Des panneaux solaires thermiques vont être mis pour préchauffer l'eau et nous allons prendre contact avec une personne qui va pouvoir nous aider à trouver des nouvelles pistes d'économie d'énergie".

Concrètement, cette fermeture permettra d'économiser plus ou moins 40.000 euros, ce qui réduira le déficit budgétaire qui s'élève actuellement à 200.000 euros. "On espère que les prix de l'énergie vont pouvoir diminuer", poursuit Céline Nicolas. "Mais il est sûr que nous demanderons un subside extraordinaire auprès de la commune, qui pourra certainement combler le déficit qu'il restera".

Cette décision n'est évidemment pas sans conséquence pour le personnel qui sera mis au chômage économique. Elle marque également un coup d'arrêt aux activités organisées par les clubs et les écoles. Toujours selon TV Lux, en semaine ordinaire, quelque 2000 nageurs (200 en entrées libres, 900 inscrits en club et 900 via les écoles de Saint-Hubert et des communes voisine de Libin, Libramont, Tellin et Sainte-Ode) fréquentent la piscine. Le centre sportif ne craint-il pas qu'ils aillent chercher une solution ailleurs ? "Il est certain que nous rouvrirons début mars donc nous faisons vraiment confiance aux utilisateurs pour ce retour à la normale", conclut Céline Nicolas.