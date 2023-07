La piscine de Mettet rouverte depuis ce lundi 31 juillet

"C’est tout l’habillage, la mise aux normes de sécurité, les techniques qui ont été changés. La rénovation concernait aussi la mise aux normes énergétiques, une nouvelle ventilation, de sorte à limiter les pertes énergétiques et agir sur la qualité de l’air". On le sent d’ailleurs : l’odeur du chlore est à peine perceptible.

La piscine de Biesmes a profité des subsides du plan piscine de la région wallonne. "La rénovation a coûté un peu moins de 5 millions 800.000 euros dont environ 1 million 800.000 euros de la région wallonne et 4 millions d’euros à charge de la commune".

C’est un budget énorme. Selon le bourgmestre, Yves Delforge, c’est la plus grosse dépense jamais consentie par la commune. "On ne fait pas des travaux de 5 millions dans une commune de 13.000 habitants régulièrement. C’est donc un choix politique difficile car on sait qu’une piscine communale n’est pas rentable".

La piscine de Biesmes est ouverte 7 jours sur 7.