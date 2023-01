La piscine de Couvin va rouvrir : "les Couvinois ne la reconnaîtront pas"

C’est une piscine rénovée en profondeur qui vient de rouvrir ses portes à Couvin. Elle était fermée depuis octobre 2020.

Dans le cadre du plan piscine de la Région wallonne, elle a subi de lourds travaux. "Même moi, qui ai suivi le chantier pas à pas, je me perds encore dans les vestiaires tellement tout l’espace a été modifié, explique Jean-Charles Delobbe président de l'intercommunale des Sports du Sud-Namurois et du Sud-Hainaut, notamment pour permettre une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite, jusqu’au sèche-cheveux qui est prévu à leur attention".

Esthétiquement aussi, la piscine a fait peau neuve: nouvelles cabines plus design, nouveaux casiers avec un système à code qui remplace la bonne vieille pièce de monnaie, et au sol, un revêtement avec un grain différent en fonction des zones pour aider les personnes malvoyantes à se repérer. Les usagers devraient également remarquer une odeur de chlore moins présente. "Via une électrolyse de sel, on produit nous-mêmes notre javel, qui est d’une plus grande qualité. On doit donc en utiliser une moins grande quantité".

Les performances du bâtiment et du bassin ont également été revues à la hausse. "On a revu toute l’étanchéité des bassins avec une technologie qui permet d’éviter les fuites d’eau. On gagnera 1500 m³ d’eau par an. Au niveau énergétique, on a isolé le bâtiment, et mis une chaudière à cogénération".

La piscine a rouvert ses portes le 27 décembre. Un soulagement pour les écoles notamment, dont les élèves pourront réapprendre à nager dès ce mois de janvier.