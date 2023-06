La piscine de Chaudfontaine sera démolie en automne et remplacée par un centre de loisirs aquatiques.

Que va devenir la piscine de Chaudfontaine, ravagée par les inondations de juillet 2021? On le saura dans les semaines à venir. Une certitude: elle ne sera pas reconstruite, cela aurait coûté trop cher, une quinzaine de millions d'euros au moins.

La commune planche sur un autre projet, mais toujours lié à l'activité thermale. Un projet qu'elle mène en collaboration avec une agence parisienne qui a été chargée d'élaborer la nouvelle stratégie touristique et thermale de la commune.

Le concept précis dévoilé fin juin

Le concept précis sera dévoilé fin juin/début juillet. Mais vers quoi se dirige-t-on? Nous avons posé la question à Daniel Bacquelaine, le bourgmestre de Chaudfontaine: "Vraisemblablement un complexe thermoludique où on utilisera l'eau, mais aussi des attractions à destination des familles qui veulent venir un weekend dans le cadre de la station thermale de Chaudfontaine" répond-il. "Ce ne sera donc plus une piscine classique. On va consacrer de nouveaux moyens et moderniser la piscine d'Embourg notamment à destination des enfants de nos écoles de telle sorte que chacun puisse bénéficier d'un bassin d'apprentissage."

La démolition de ce qui reste de la piscine de Chaudfontaine aura lieu cet automne. Quant au nouveau centre de loisirs aquatiques, il devrait ouvrir ses portes d'ici 3 ou 4 ans.