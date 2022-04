La Piscine : dans les coulisses d’un film culte

Romy Schneider, Alain Delon, Maurice Renet et Jane Birkin, toutes et tous en maillot de bain sous un soleil de plomb, au bord d’une eau turquoise, dans un carré amoureux fatal. Nous sommes en 1969 lorsque sort La Piscine sur les écrans. Réalisé par Jacques Deray et coécrit par Jean-Claude Carrière, le polar sulfureux a marqué les esprits de son temps, et continue à fasciner les cinéphiles.