La pire malbouffe : la fricadelle

Pigeons a fait procéder en laboratoire à une analyse de la fricadelle de Mora. Elle a ainsi été débitée en rondelles, soumise à des réactifs, puis observée au microscope !

Dominique Cassart, professeur à la faculté de Médecine Vétérinaire de l’ULg, a commenté les résultats des analyses et sa conclusion, c'est : " On retrouve un peu de tout. " En effet, pointant les découpes sur son écran, elle énumère les éléments décelés: de la graisse, du tendon, un petit fragment d’os, de petits morceaux de cartilage, de la peau, des nerfs, et des vaisseaux.

Carlo précise que les ingrédients dans la fricadelle, ce sont: