"La pire amie du monde" d’Alexandra Matine : elle est avant tout sa pire ennemie !

Alexandra Matine est une écrivaine française qui vit à Amsterdam, et qui publie son très attendu deuxième roman : "La pire amie du monde", Les Avrils.

Dans cette histoire, l’auteur explore le deuil et la légitimité que l’on a d’être triste de la perte d’un ami.

A-t-on le droit d’être aussi malheureuse en amitié, qu’en amour ?

Cyr qui vit très mal le décès de son ami de toujours, entre dans une spirale de douleur qui la marginalise, et toutes ses maladresses sont pointées du doigt. Elle est en sus, incapable de dire non ! Non, au discours pour les funérailles, qu’elle prétend avoir terminé, alors qu’elle n’a pas écrit la première ligne ! Pourquoi tous ces quiproquos et ces non-dits ? Pourquoi ne voit-elle pas l’abréaction qui naît de la confession. Cette légèreté bienfaitrice à dire la vérité ! Pourquoi préfère-t-elle monter des meubles en kits, au lieu d’affronter la réalité ?

Rencontre avec Alexandra Matine…

Alexandra Matine, "La pire amie du monde", Les Avrils. Un roman d’une tristesse infinie et d’une drôlerie remarquable