La "pinkflation" ou quand les prix des vêtements pour femmes s'envolent.

Mais du point de vue de Dominique Grisard, professeure chargée de cours au Centre d'études sur le genre de l'université de Bâle, citée par NZZ am Sonntag, les choses ne sont pas si simples. "Les hommes ont longtemps pu se cacher dans leurs costumes. Mais chez eux aussi, les apparences prennent de l'importance. Il devrait donc y avoir un rapprochement à plus ou moins long terme", estime-t-elle.

Sans compter que de plus en plus de lignes de vêtements proposent des collections non genrées, souligne de son côté NZZ am Sonntag Jörg Wiesel, directeur de la filière design de mode à l'université suisse de Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) cité par NZZ am Sonntag.