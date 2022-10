La Pink Cadillac, voiture de stars par excellence, comme Elvis !

L’un de ses premiers hits, ''Baby, Let’s Play House'', une chanson qu’il a empruntée à Arthur Gunter qui chantait ''You May Get Religion''. Et Elvis préfère : ''You May Have a Pink Cadillac''. Évidemment, c’est a double sens. Le King fait sans doute allusion à une partie intime du corps féminin. Quoi qu’il en soit, la Cadillac Rose est systématiquement associée à Elvis Presley. On en trouve d’ailleurs un modèle qui trône dans le parc de Graceland. Sa maison que l’on peut visiter.