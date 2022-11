La Pince Humaine d’OUFtivi débarque dans la Galerie Médiacité de Liège !

Attraper des cadeaux dans une machine à grappin n'est jamais facile... Mais cette fois-ci, c'est au tour des plus jeunes de jouer le rôle de la pince dans la galerie Médiacité de Liège.

Ce samedi 26 et dimanche 27 novembre, La galerie Médiacité de Liège vibrera au rythme d’une animation OUFtivi : " La Pince Humaine " ! Un événement organisé par la RTBF en prélude à la Saint Nicolas et réservé exclusivement aux enfants de 6 à 12 ans. Ils sont attendus de 12h00 à 18h30, pour venir vivre cette animation qui s’annonce drôle et jouer le rôle de la pince en tentant d’attraper des cadeaux dans une piscine de surprises ! Pour rendre ce moment encore plus agréable, une rencontre avec Prezy, Luana et David des Niouzz est prévue pour une séance de dédicace de 14h00 à 16h00.

Si vous souhaitez faire vivre cette animation inédite à vos enfants, rendez-vous le 26 ou le 27 novembre à la galerie Médiacité de Liège de 14h00 à 18h30.