La pilule contraceptive : que faire en cas d’oubli ?

Peut-on enchaîner ses plaquettes de pilules pour éviter d’être réglée ?

Oui. Les règles qu’on observe sous pilule sont purement artificielles, liées à la pause hormonale qui se passe quand on arrive en fin de plaquette. Le schéma de la pilule a été conçu ainsi pour donner l’illusion d’un cycle naturel aux femmes. Le fait d’enchaîner deux voire trois ou plus de plaquettes pour éviter des règles n’est absolument pas mauvais. La seule limitation va être qu’au bout d’un certain nombre de plaquettes (qui va dépendre d’une femme à l’autre), des saignements peuvent apparaître, comme de petites règles… Et du coup on passe à côté de l objectif qui était de ne pas saigner du tout.

Qu’en est-il de l’anneau vaginal, de l’implant et du patch ?

Ce sont des dérivés de la pilule, des sortes de "pilules déguisées" explique le Dr Renkin.

L’anneau vaginal est équivalent à une pilule oestro-progestative mais sur un support annulaire, qu’on introduit dans le vagin et qui y reste trois semaines. C’est très pratique quand on est distraite ou quand on est sujette à des troubles digestifs réguliers. Les contre-indications sont les mêmes que pour la pilule.

Le patch hormonal c’est le même principe que l’anneau mais avec une absorption des hormones à travers la peau, il doit être changé chaque semaine.

L’implant lui est un équivalent de la minipilule. Donc, à base de progestérone uniquement. Il se place sous la peau dans le bras et se remplace tous les 3 ans. Il est recommandé chez les fumeuses ou les patientes qui ne peuvent pas prendre la pilule classique.

Le choix de la méthode contraceptive la plus adaptée à chaque patiente doit se faire avec le médecin traitant ou le gynécologue.

