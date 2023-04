La pilule abortive découverte en 1988, arrivée en Belgique en 1999, et de plus en plus utilisée

C’est un biologiste français qui a découvert la pilule abortive. Etienne Emile Beaulieu, 96 ans aujourd’hui. En 1982, il met au point la pilule RU486. Un anti-progestérone, qui bloque donc l’action de la progestérone, l’hormone clé de la grossesse qui fixe l’embryon à l’utérus.

Quelques années seulement après l’autorisation de l’avortement en France avec la loi Veil (1975), et alors que l’autorisation du recours à la pilule contraceptive est encore récente (1967 en France, 1973 en Belgique), cette découverte provoque d’intenses réactions politiques et religieuses.

Dans une archive de la télévision reprise dans le documentaire "L’Autre Pilule, un combat pour les femmes", de Charles Castella et Ted Anspach, on peut entendre le professeur Jérôme Lejeune, un généticien, dire en 1988, face à Etienne-Emile Beaulieu : "Je dirais que c’est le premier pesticide anti-humain. Ce produit tuera plus d’êtres humains qu’Hitler, Mao Tse Tung et Staline réunis."

Cela donne une idée du niveau de violence des débats. Et le professeur poursuit : "Le danger redoutable, c’est que des femmes qui se portent bien, qui sont enceintes, aient dans leur table de nuit leurs comprimés et le jour où elles auront un peu de déprime ou auront vomi parce que c’est le début de la grossesse, qui sera là ? Personne."

Les laboratoires français Roussel-Uclaf demandent plusieurs fois une autorisation de mise sur le marché avant de se rétracter, sous la pression. "Le patron de Hoechst, le groupe allemand qui avait racheté Roussel-Uclaf était contre l’avortement. Et par ailleurs, Hoechts avait peur que les lobbys anti-avortement n’organisent des boycotts de ses autres médicaments", se souvient le docteur Dominique Roynet, médecin généraliste, militante pour le droit à l’avortement et fondatrice du planning familial de Rochefort.

Finalement, le ministre français de la Santé de l’époque, Claude Evin, forcera sa commercialisation. Elle sera mise sur le marché en France en 1988.

Il faudra attendre 1999 pour qu’elle arrive en Belgique. Dominique Roynet ne se souvient pas de débats aussi intenses et violents qu’en France à ce sujet. Les laboratoires Roussel-Uclaf avaient entre-temps cédé tous les droits sur la RU486 à un autre laboratoire, Exelgyn. "Lui ne faisait et ne fait toujours que ça, il ne risque donc pas de subir des pressions sur la vente de ses autres médicaments", affirme Dominique Roynet.

En 1999, Exelgyn a reçu un accord de commercialisation dans huit pays : la Belgique, mais aussi l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Grèce et les Pays-Bas. La pilule abortive était déjà disponible en Grande-Bretagne et en Suède. Elle sera autorisée aux Etats-Unis un an après, en 2000, sous Clinton, non sans avoir engendré de lourdes tensions. Elle y sera appelée "The French pill".

Les Italiennes n’y auront, elles, accès qu’en 2009. La Chine a pour sa part rapidement copié la RU486 pour l’utiliser dans le cadre de sa politique d’enfant unique.