La piézométrie ou comment savoir si les nappes phréatiques sont en forme

C’est un mot que vous n’avez peut-être jamais entendu et cela vous intrigue : qu'est-ce donc que la piézométrie ? Il s'agit d'une étude essentielle en Wallonie (et ailleurs) car elle permet de mesurer la profondeur d’une nappe phréatique et de connaître l’état de la ressource en eau d’une zone définie. Si l’on peut faire des relevés ponctuels manuellement, on peut aussi réaliser une étude sur une période plus longue grâce à des forages dans lesquels on introduit des piézomètres.