La pierre bleue belge a-t-elle encore de l’avenir ?

C’est l’un des joyaux cachés sous les terres du Hainaut : la pierre bleue. Pendant des années, elle a fait la fierté des carrières belges mais face à la concurrence chinoise, a-t-elle encore un avenir ?

Oui si l’on en croit la tendance de ces dernières années. Selon Julie Abraham, administratice déléguée des Carrières de la pierre bleue belge, "Ça a été très compliqué pour notre secteur il y a une vingtaine d’années".

Car face à la pierre chinoise bien moins onéreuse, la Belge a dû faire sa place. Ici, on mise sur la qualité et la longévité. Cela empêche de devoir recommencer des chantiers. Et puis, il y a le coût environnemental lié à l’importation. Un Coût qui doit être pris en compte selon une circulaire. Cependant, celle-ci n’est pas encore assez connue des communes.

Pour séduire encore un peu plus, le secteur de la pierre bleue belge mise sur le coût environnemental et compte bien réduire encore son empreinte carbone.