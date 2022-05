La "Pick me girl" : pourquoi on la déteste sur les réseaux sociaux ?

Mais alors, aimer les jeux vidéo et être amie avec des hommes fait-il de vous une "Pick me girl" ? Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs font bien la distinction entre les préférences de chacune et ce qui caractérise une "Pick me girl" : "C'est seulement une 'Pick me' si quelqu'un fait des efforts pour rabaisser les autres femmes, avoir des amis masculins n'a rien à voir avec ça", explique un internaute sur TikTok. "Une 'Pick me' est une femme qui rabaisse les autres femmes pour se faire mieux voir des hommes, c'est tout. Les gens l'utilisent trop librement", ajoute Amanda, une utilisatrice sur TikTok.