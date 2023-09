La pianiste Yuja Wang en récital dans le cadre de l’exposition immersive de David Hockney à Londres

Inauguré en février 2023, cet espace baptisé "Lightroom" s’est équipé des dernières technologies de pointe avec pour objectif d’offrir au public une expérience immersive en collaboration avec de prestigieux artistes. C’est le célèbre plasticien Britannique David Hockney (86 ans) qui ouvre le bal avec une exposition ayant déjà attiré plus de 230.000 visiteurs et intitulée "Bigger and Closer".

A travers la projection d’œuvres à grande échelle, Hockney nous emmène dans un voyage très personnel à travers 60 ans de création mêlant peinture, photographie, collages, décors de théâtre, etc. Les vastes murs et le système audio hyper sophistiqué du Lightroom permettent ainsi de découvrir le monde à travers les yeux de l’artiste et d’entendre aussi sa voix qui nous guide tout au long de l’exposition, enveloppée d’une bande-son originale composée par l’américain Nico Muhly.

La musique qui sera d’autant plus présente les 28, 29 et 30 septembre prochains, grâce à 6 récitals exceptionnels donnés par la pianiste Chinoise de renommée Internationale Yuja Wang, et cela au cœur même de l’exposition. Il y aura 2 séances par soir à 19h et 21h, dans un programme d’une heure environ qu’elle choisira sur le moment, en fonction des émotions ressenties devant les œuvres projetées. Très enthousiasmée par le projet, Yuja Wang a d’ailleurs déclaré : "Dès que j’ai entendu parler du Lightroom, j’ai immédiatement été attirée par la possibilité de fusionner un univers visuel avec de la musique live et de créer ainsi une expérience artistique totale et immersive. Je suis particulièrement heureuse de travailler sur ce projet en collaboration avec le grand David Hockney dont je suis fan depuis de nombreuses années. Et le fait de savoir que le public découvrira les œuvres de cet immense artiste au son de mon piano rend la chose très exaltante !".