La pianiste Shani Diluka nous plonge dans l’univers poétique de Liszt

Les concerts du Festival Musiq3 sont à retrouver en réécoute sur Musiq3.be et sur Auvio. La pianiste Shani Diluka nous offre un récital autour de la figure de Liszt et de sa recherche spirituelle en référence à ses Années de pèlerinage.

La pianiste franco-srilankaise Shani Diluka fait le pont entre l’Est et l’Ouest, entre son piano et l’écriture de poésie (son livre figurait dans la liste des prix de l’Académie Française). Elle nous offre un récital autour de la figure de Liszt et de sa recherche spirituelle en référence à ses Années de pèlerinage où la poétique viendra se mêler au religieux. Shani construit autour du compositeur hongrois un véritable itinéraire méditatif et spirituel, une quête du sacré où Beethoven et Schubert résonnent entre ciel et terre.

Envie de découvrir sur place l’ambiance du Festival, consulter le programme de ce week-end.