Sous les feux de la rampe, Nathalie Guirma découvre le plus vaste musée d'Europe consacré à la photographie, à Mont-sur-Marchienne, à Charleroi.

Le musée possède 80 000 photographies dont plus de 800 photos en exposition permanente et 3 millions de négatifs, un trésor qui raconte toute l'histoire de la photo, depuis son apparition vers 1840 jusqu'en 1980. Le visiteur peut gratuitement y consulter 13 000 titres et 4 000 dossiers à la bibliothèque.

https://www.museephoto.be/