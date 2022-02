La photographie au service de l’amour et de ses différentes formes dans une exposition à l’Orangerie de Bastogne

En naviguant parmi les clichés, de nombreuses formes d’amour sont exprimées. L’amour entre individus au sein d’un couple, et ce qu’il compte de gestes tendres et de regards complices ; l’amour par le prisme anatomique, mettant en avant les points contact de mains entre deux corps ; l’amour dans un autoportrait ; l’amour familial d’une grand-mère pour son petit-fils ou encore l’amour charnel, évoqué par les corps et les draps… Une exposition haute en couleur pour célébrer le sentiment amoureux sous toutes ses formes.

Informations pratiques

L’Orangerie

Rue Porte Haute 30 – 6600 Bastogne

Jusqu’au 20/03