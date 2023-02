La photo-finish la plus indécise de l’année : Merlier s’impose de quelques milimètres devant Ewan sur l’UAE Tour !

Tim Merlier est le premier vainqueur d’étape de cet UAE Tour 2023. Le Belge s’est imposé au sprint de quelques millimètres devant Caleb Ewan au terme d’un sprint, venu ponctué une étape complètement dingue ! Mais ça s’est vraiment joué à rien, vraiment rien, l’organisation de la course mettant plus de cinq minutes à prendre une décision.

Et franchement, quelle étape ! Alors que ce premier opus, résolument plat, de l’UAE Tour devait tranquillement emmener le peloton de Madinat Zayed à Al Mirfa, le vent, les bordures et une formation Soudal-Quick Step absolument déchaînée, ont bousculé les cartes et piégé une ribambelle de favoris à la victoire du jour mais aussi à un bon classement général.

À mi-course, le peloton a en effet éclaté en trois groupes distincts. Et si, au prix d’un effort de plus de 80 bornes, les coureurs intercalés (Adam Yates en tête) ont pu faire leur retour, derrière, ça a dû fermement batailler. Parmi les piégés, quelques gros noms comme Jakob Fuglsang, Sepp Kuss, Antonio Tiberi ou Jay Vine, et même Fernando Gaviria, seul sprinteur à l’arrière.