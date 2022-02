La photo extroardinaire : Grosse fatigue !

Vétérinaire de profession, photographe amateur par passion, les animaux ça le connait. Pierre Danhaive est venu à la photo animalière assez jeune. Dès quatorze ans, il sillonne les bois et forêts avec son appareil argentique. " Ensuite j’ai fait une pause, avec un travail prenant et l’éducation de mes quatre filles je n’avais plus de temps à consacrer à la photo. J’y suis revenu il y a une dizaine d’années ".

Pour saisir ce bâillement, le photographe bien installé dans son affut a attendu durant plusieurs week-ends que la famille sorte de son terrier. Il est récompensé de sa patience à deux reprises. Les renardeaux s’ébattent, batifolent face à son objectif. Ce cliché a été pris lors de la deuxième sortie des renardeaux.

Au moment où il appuie sur le déclencheur de son réflexe, il sait qu’il a fait une belle photo, " quand j’ai déclenché, il baillait, j’ai dit ça va être chouette. Quand vous en prenez une bonne, vous le savez ". Il ne s’est pas trompé.