La photo extraordinaire : Une rencontre inattendue

Une " Rencontre Inattendue " cela résume bien le sentiment de ces deux ânes mais également celui de l’auteur du cliché, Patrick Brouir. " Je me promenais du côté de Samrée dans la région de La Roche-en-Ardenne (province du Luxembourg), quand soudain, j’ai aperçu cette drôle de scène " nous raconte-t-il. Deux ânes étaient de sortie dans leur prairie, accompagnés d’un sanglier à la livrée encore légèrement rayée. " Ils avaient l’air de bien s’entendre " nous précise Patrick. En effet, on pourrait croire que le photographe vient de les déranger en pleine discussion… un peu comme des collègues discutant autour de la machine à café. Croiser un sanglier en cette période n’est pas étonnant pour autant. Avec l’arrivée de l’automne, ceux-ci commencent leur période de reproduction. Ce genre de visite dans les champs et les jardins est donc normale. Cela continuera jusqu’au mois de janvier, au cœur de l’hiver. Notre jeune visiteur, perdu ou à la quête de sa future moitié, s’est peut-être arrêté dans ses recherches pour demander à ces deux équidés s’ils n’avaient pas aperçu un de ses semblables. Une fois cette petite discussion terminée, notre ami le sanglier continuera son périple à travers les Ardennes belges avec peut-être de nouvelles rencontres inattendues comme celle-ci.