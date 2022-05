La photo extraordinaire : une bouffée d’oxygène pour ce triton alpestre !

“On sait qu’ils sont plus ou moins une dizaine. Parfois, j’en vois six remonter à la surface en même temps, c’est assez marrant. Surtout qu’on a à peine le temps de dégainer l’appareil photo qu’ils replongent aussitôt. ”, nous explique Bernard. Ce dernier, grand habitué des balades en forêt, nous explique qu’il n’a pas toujours besoin de prendre son vélo et d’aller très loin pour faire de belles photos. Parfois, je vais juste dans le jardin, et je rafale avec mon appareil. Je m’installe comme dans un affût, mais sur une chaise de jardin. C’est comme de la méditation : on regarde la surface de l’étang, on attend et on espère. En tout cas, on peut vraiment lire sur la tête du triton la satisfaction de remonter à la surface et d’inspirer à pleine bouche !”