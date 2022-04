La photo extraordinaire : Rock and Roll

Prendre une photo animalière ce n’est pas une sinécure, on passe des heures et des heures, parfois des jours entiers sans rien avoir et puis un instant de grâce apparait. " On déclenche son appareil et on se dit que c’est un moment magique. On a des frissons. On sait qu’on a réussi à prendre une belle photo ". A l’instant où Béatrice Powis-de Tenbossche a pris cette photo, elle a ressenti toutes ces émotions, elle savait qu’elle serait réussie. Elle pourrait vous en parler pendant des heures mais déjà l’appel de l’affut se faire ressentir et équipée de son tabouret et de son appareil elle est prête pour une nouvelle séance de photos en communication avec la nature.