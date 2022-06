La photo extraordinaire : "Pattes en l'air"

David Bastin a passé quelques sessions d’affut pour capturer ce moment insolite. " J’étais en affut à quatre ou cinq mètres. Trois ou quatre fois je suis rentré bredouille. Je visais sa tête de profil, mais rien à faire, à chaque fois il sortait du mauvais côté, je ne parvenais pas à réaliser la mise au point. " Cet écureuil ne voulait définitivement pas prendre la pose. Il se montrait récalcitrant. Pourtant loin de se décourager David Bastin est revenu une énième fois dans son affut. " Dans ma tête je visais l’œil et finalement j’ai juste eu les pattes, ce qui rend la photo cocasse. Quand je l’ai vue je trouvais qu’elle passait bien, elle rendait bien cet instant comique avec l’écureuil. Parfois vous avez une idée en tête, vous pensez à un cliché et finalement c’est toujours la nature qui décide pour vous. Une belle lumière, un mouvement particulier de l’animal, le déclenchement du boitier au moment idoine, une photo réussie c’est beaucoup de temps d’attente et de la chance aussi. Pour cette photo c’était vraiment le cas. "