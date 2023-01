La photo extraordinaire : Miroir, miroir

Miroir mon beau miroir, qui est le plus élégant des oiseaux de cet abreuvoir ? Aujourd’hui, rencontre avec un oiseau à la bouille bien particulière : le chardonneret élégant. Reconnaissable à sa tête rouge et noir et à ses bandes jaunes le long de ses ailes, on retrouve régulièrement ce petit oiseau prêt des points d’eau. La photo a été prise par Roland Loggitie, un passionné de photographie depuis 40 ans. De passage dans la région de Rochefort, il a observé ce chardonneret élégant faisant halte dans une " drink station " construite par un particulier. Le chardonneret apprécie énormément l’eau, que ce soit pour se baigner ou simplement pour s’abreuver. Peut-être qu’il regardait son reflet sur la surface de l’eau pour vérifier qu’il n’avait pas une plume de travers. Après tout, quand on se nomme " chardonneret élégant ", il faut avoir un certain standing.

Retrouver les clichés de Roland Loggitie sur Flickr : https://flic.kr/ps/3gJQeQ