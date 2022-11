La photo extraordinaire : M'man J'ai Faim !

Petit retour dans le passé ou projection dans le futur (tout dépendra de votre film " Retour vers le Futur " préféré). Nous sommes au printemps, les gravelots sont en pleine période de nidification. Tout comme les poules, les gravelots sont " nidifuges ", c’est-à-dire qu’à peine sorti de l’œuf et sous la surveillance des parents, les jeunes, avides d’aventures, sortent de leur nid pour aller se nourrir. Cependant pour certains, la motivation n’a pas l’air d’être au rendez-vous… Ce cliché, résultat de nombreuses heures d’attentes et d’observations, a été réalisé par Noémie Denys. Nous pouvons y voir un jeune gravelot, aux yeux encore un peu endormis, au côté d’un de ses parents. L’oisillon probablement en quête de nourriture, n’a pas l’air très satisfait de sa dernière exploration et le fait savoir ! Ces expéditions sont loin d’être sans danger. Les gravelots apprécient énormément les hauts de plages, des zones également fort fréquentées par l’Homme. Noémie nous sensibilise sur le sujet : " La première menace reste nos amis les chiens qui instinctivement détecteront ces petits habitants de nos plages et risques donc de les croquer. Nos semelles de chaussures sont aussi de véritables dangers pour ces petits poussins qui, dès qu’ils se sentent vulnérables, vont s’immobiliser et risquer par conséquent de se faire marcher dessus". Des zones de nidifications sont balisés mais la prudence est évidemment de mise. Peut-être aurez-vous l’occasion de croiser ces jeunes aventuriers durant votre prochaine promenade printanière.

