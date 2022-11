La photo extraordinaire : Le Fil d'Ariane

" La macrophotographie c’est la découverte d'un nouveau monde ". Ce sont les termes de Dzafer Saldic, l’auteur de ce cliché. Amateur de photographie depuis quelques années, son attention a été attirée par une vidéo sur la macrophotographie. Intrigué par cette nouvelle discipline, il s’est lancé il y a peu dans l’aventure " macro ". Une fois équipé, son jardin est devenu un nouveau terrain de jeu. " Que ce soit dans la nature ou tout simplement dans mon jardin, c’est assez impressionnant de voir tout ce qu'il s’y passe quand on se met à cette échelle " nous précise-t-il. Sur le cliché nous pouvons voir une araignée en train de construire sa future toile et donc sa future… maison, lit, garde-manger, piège… Actuellement avec l’été et l’automne chauds que nous vivons, nos amies arachnides sont très actives. Une invitée encore peu appréciée et pourtant bien utile pour se débarrasser d’insectes nuisibles comme les moustiques ou encore les pucerons. Si vous en voyez une en villégiature chez vous, il y a de forte chance que ce soit un mâle. Il se déplace à la recherche d’une femelle, qui elle, a tendance à bien se cacher. Pour les arachnophobes qui ont réussi à nous lire jusqu’ici, nous vous félicitons !

Retrouvez les clichés de Dzafer Saldic sur Flickr et sur Facebook