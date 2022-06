La photo extraordinaire : Lavé en 5 minutes

Immortalisée dans un champ non loin de Thuillies par Michel Jacobs, la scène a duré plusieurs minutes. " Je me baladais comme d’habitude près de chez moi pour faire quelques photos. C’est là que je l’ai aperçu dans un fossé", explique Michel. Le cliché pourrait laisser croire que le lièvre a été très surpris. Il n’en est rien. "Cette petite bête était en train de se laver. Le nettoyage a duré entre cinq et six minutes. Je me suis alors posé comme à mon habitude, et j’ai rafalé. Je n’ai pas pu bouger d’un millimètre, sous peine de le voir détaler à toute vitesse."