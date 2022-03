La photo extraordinaire : "laissez-moi entrer"

Un chat à la mine désespérée et semblant supplier qu’on lui ouvre la porte. Des chevreuils insouciants. Une scène étonnante, photographiée par Carole Matuszek depuis son salon. "Nous habitons dans les bois et depuis quelques années, nous voyons les chevreuils approcher de plus en plus de la maison. Ce jour-là, mon compagnon a découvert notre chat, Coopy, poussant de petits cris. Il n’était pas à son aise avec les deux chevreuils derrière lui. Il voulait clairement rentrer ! " Mais la scène était trop cocasse et Carole et son compagnon ont pris le temps de faire ce cliché avant de " sauver " Coopy. " Il ne risquait rien, d’autant que les chevreuils n’osent pas approcher aussi près de la fenêtre. Pour le chat, les chevreuils sont chez lui et ça ne lui plait pas beaucoup mais il est obligé de composer parce que c’est tous les jours qu’ils nous rendent une petite visite ".