La photo extraordinaire : La Reine de l'Acrobatie

Nourriture dans le bec ? Check ! Bon appui sur les pattes et sur la branche ? Check ! Prête à battre des ailles ? Check ! Dans les starting-block, cette petite sittelle torchepot est parée au décollage. Cette scène du quotidien de nos amis à plume a été prise dans le jardin de Rachel Poppe-Delmelle. On peut voir une sittelle torchepot, reconnaissable par son dos bleu grisé et son torse orangé, avec probablement une partie de son repas de la journée. Accrochée à sa petite branche, elle se met en position pour s’envoler avec son butin. Passionnée d’ornithologie mais également d’entomologie, Rachel a construit un véritable terrain d’accueil dans son jardin : des plantes et des fleurs sauvages pour les insectes, des mangeoires et des " drink station " pour les oiseaux. Depuis sa véranda, où elle a installé un affût, elle observe tout ce petit monde : “Je passe entre une à deux heures par jour à observer ce balai d’oiseaux et d’insectes : tantôt des abeilles, tantôt des mésanges". “J’arrive presque à créer un lien avec les oiseaux” nous précise-t-elle. Emerveillée, Rachel partage ses photos sur son compte Facebook et son compte Instagram mais aussi et surtout avec ses petits-enfants : “Je dois transmettre ce qui est beau. J’essaie de faire passer cet émerveillement. Mes petits-enfants sont très contents. Ils likent mes photos sur Facebook. Ils n’aimeraient pas une mamy bigoudis devant la télé.” Une passion qui nous offre de belles images mais également une terre d’accueil pour la faune qui n’oubliera pas de laisser un avis avec cinq étoiles.