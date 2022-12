La photo extraordinaire : L'Exhibitionniste

Et là que faites-vous monsieur le grand cormoran ?! À première vue, on pourrait croire que ce cormoran est en train de commettre un attentat à la pudeur. Cependant, si vous croisez cette espèce, il y a de fortes chances que vous le découvriez dans cette position. Le grand cormoran étant piscivore (qui se nourrit de poissons), il passe le plus clair dans son temps dans l’eau. Son plumage n’est pas entièrement imperméable. Une fois la session de chasse terminée, il adopte alors la position " en étendard ", une position qu’il peut maintenir pendant plusieurs heures. Cette technique lui permet de sécher ses plumes mais également de faciliter sa digestion en régulant sa température corporelle. Cette scène a été immortalisée par Baudouin Mine. Aujourd'hui à la retraite, Baudouin se passionne pour la photographie qui est un de ses passe-temps favoris. " J’aime observer la nature. Grâce à la photographie, je me renseigne sur toutes ces espèces et je peux donc mettre un nom sur un animal ou un insecte. " nous a-t-il expliqué. Avec cette image, vous pouvez dès à présent mettre le nom de " grand cormoran " à cet oiseau qui aime prendre la pose.