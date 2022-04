La photo extraordinaire : l'équilibriste

Imaginez la scène, nous sommes en fin de journée dans la région liégeoise, il y a beaucoup de vent, Marc Lyskala (le photographe) est agenouillé depuis de longues minutes dans la végétation, le plus proche possible du sol. Il cherche un avant-plan et un arrière-plan intéressants pour photographier un Tarier pâtre qui joue les funambules. Il attend patiemment que l’oiseau parvienne à prendre position sur une brindille.