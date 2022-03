La photo extraordinaire : "Joyeuses Pâques"

Les écureuils ont un capital sympathie énorme auprès du public, avec leur frimousse toute mignonne, leur agilité légendaire, leur comportement d’arsouille, ils attirent l’objectif des photographes. Souvent ils sont farouches ce qui rend la tâche plus complexe mais parfois c’est l’inverse.

" Mon papa était dans le jardin raconte Thaïs et il nous a appelé. Il fallait absolument que nous venions rapidement disait-il. Il nous attenait dans le fond du jardin. Quand nous sommes arrivés, ils y avaient des écureuils, tout sauf farouches, qui jouaient sans se préoccuper le moins du monde de notre présence. A notre arrivée, ils sont restés, ils ont joué avec nous. Ils grimpaient sur nos jambes, ils étaient là sans crainte. A un moment je suis allée chercher mon petit frère qui était encore à l’intérieur, les écureuils m’ont suivie et ils sont rentrés dans la maison comme s’ils y habitaient depuis toujours. C’est à ce moment-là que j’ai pris la photo. J’aime beaucoup cette photo car si on la regarde attentivement on a l’impression qu’un des écureuils tient la porte. Ensuite nous sommes retournés dans le jardin et ils ont joué avec nous toute la journée. Cette expérience restera graver dans nos mémoires pour longtemps encore. Je suis contente d’avoir capté ce chouette moment car en regardant à nouveau la photo, j’ai l’impression de le revivre ". Pour Thaïs et sa famille, la présence de ces écureuils fut un beau cadeau de Pâques.