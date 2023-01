La photo extraordinaire : Coupez !

Une rencontre en amène parfois une autre, Andrin Reynald (alias Témoins) l’auteur de ce cliché peut vous le confirmer. " J’aime montrer que la nature est plus proche qu’on ne le pense, on peut la trouver partout ". Alors qu’il prenait en photo les oiseaux dans son jardin, notamment une mésange bleue nommée amicalement " Elvis ", un oisillon s’est posé sur son appareil. " Afin de ne pas déranger les oiseaux dans mon jardin, j’utilise un système de déclenchement à distance. Heureusement, j’avais un autre appareil pour immortaliser cette drôle de scène " nous explique-t-il. L’oisillon se sentant peut-être l’âme d’un photographe ou d’un réalisateur, s’est posé pendant un long moment sur l’appareil photo camouflé. On l’imagine crier à tout bout de champ des " Action ! ", " Coupez ! " ou encore " Silence ça tourne ! ". L’oisillon n’a pas accepté d’interview pour parler de son futur projet. La suite dans les salles d’expositions ou de cinéma ?