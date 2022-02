La photo extraordinaire : Codeco ou Koh Lanta chez les goélands ?

Nicolas n’est pas du genre à aimer rester caché des heures dans un affût à attendre le bon cliché, sa technique, c’est plutôt la " chasse " que la " planque ". " Ce que j’aime, c’est me promener et me laisser surprendre au fil des mes explorations. C’est une question de feeling et d’opportunité. Le jour où j’ai photographié ces goélands, j’avais décidé de me promener du côté de Niewport en espérant pouvoir observer la mouette de Ross exceptionnellement présente à la mer du Nord cette année ". Je marchais sur la plage quand j’ai vu la scène. Je me suis approché tout doucement pour ne pas les déranger. J’ai ensuite poursuivi ma balade jusqu’au coucher du soleil. Les goélands étaient toujours là quand je suis reparti ". Une patience, voire une endurance digne de " l’épreuve des poteaux " de la célèbre émission " Koh Lanta ". " Quand j’ai posté ma photo sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à me faire remarquer cette similitude avec l’émission de téléréalité ".