La photo extraordinaire : C'est ma branche !

En photographie animalière, il faut être patient mais il faut également être vif et rapide. “Si j’avais pris 5 secondes de plus, j’aurais raté cette superbe photo” nous explique son auteur Michel Guérard. Passionné de photographie depuis plus de 50 ans, il s’intéresse aux clichés animaliers depuis de nombreuses années. Durant l’une de ses escapades à Remerschen, dans le Grand-Duché du Luxembourg près de la frontière allemande, il a pu observer depuis un affut cette scène où l’on peut voir deux martins-pêcheurs sur une même branche, se regardant les yeux dans les yeux. Une scène très brève qu’il a pu immortaliser de justesse. Ces deux individus au plumage bleuté d’une part et orangé d’autre part, n’ont pas l’air de vouloir partager cette branche. Les martins-pêcheurs aiment prendre de la hauteur pour observer leur terrain de chasse (points d’eau) et être à l’affut de leur futur repas (petits poissons, amphibiens, crustacés...). Cette branche est donc un lieu de choix, encore faut-il s’entendre avec d’éventuels colocataires...

