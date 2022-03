La photo extraordinaire : "Banzaï"

Cette photo a demandé des heures d’observation et d’affût à Jean-Paul. " J’aime prendre les photos d’oiseau en vol. C’est à force d’observations que je repère les indices m’indiquant le moment où il va décoller. Pour réussir la photo, je dois régler la mise au point avant en devinant l’endroit où il va passer. C’est un pari à chaque fois. Ce cliché a été pris dans mon jardin à Dottignies. Après avoir repéré ce déplacement récurrent, j’ai installé mon affût à proximité et attendu le bon moment ". Quelques heures d’attente plus tard, le pic épeiche a piqué et Jean-Paul a déclenché. " J’ai senti tout de suite que je tenais une bonne photo. Mais c’est seulement en chargeant les photos que j’ai vraiment vu le résultat. J’étais très content et j’ai crié de joie ". En somme, une autre forme de banzaï !